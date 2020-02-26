İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyonet hırsızlığına gözaltı

Samsun’da park halindeki kamyoneti çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da park halindeki kamyoneti çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki kamyonet çalındı. Çalıntı kamyonet Gar Kavşağı'nda bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri söz konusu kamyoneti çaldığı iddia edilen B.D.'yi gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.D. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.