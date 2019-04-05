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Kamyonet ile otomobilin çarpıştı: 2 yaralı

Samsun’da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı Kefeli Kavşağı'nda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Akbulut yönetimindeki 55 AEJ 06 plakalı otomobil ile Yunus Odabaş'ın kullandığı 55 NP 108 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan Ayşe Koparan ve Emine Odabaş yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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