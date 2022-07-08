İhlas Haber Ajansı

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Kamyonet kanala uçtu: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Rasim Karahan idaresindeki 16 ALJ 985 plakalı kamyonet Altınay Kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek kanala uçtu. Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan G.K. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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