Kamyonet kavşakta hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

Samsun'da, kamyonetin kavşakta hafif ticari araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı Derecik Kavşağı'nda saat 06.50'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Fakiroğlu idaresindeki 34 GF 7303 plakalı kamyonet kavşakta yolun karşısına geçmekte olan Hamza Macit yönetimindeki 55 EA 747 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan Ali Dilli (37), ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.