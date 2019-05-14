Kamyonet otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kemal Paşa Mahallesi Sarıköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğanca Mahallesi'nden Bafra istikametine seyir halinde plakası alınamayan kamyonet önünde aynı istikamete seyir halinde olan Sevilay İrem idaresindeki 55 JN 182 plakalı otomobile Bafra girişinde çarptı. Kamyonetin çarptığı otomobil yolda dönerek ters istikamette yolun kenarında bulunan istinat duvarına çarparak durdu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası otomobile arkadan çarpan ve olay sonrası kaçan kamyoneti tespit etmek için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.