Kamyonet şarampole devrildi: 1 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Hakkı Akgül'ün (41) kullandığı 05 ER 492 plakalı kamyonet, Ayvacık-Çarşamba yolu Gökçeli mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.