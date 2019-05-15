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Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Samsun’da kapalı kasa kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da kapalı kasa kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Gündoğdu mevkisi Samsun-Ordu karayolu 62. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim Köse idaresindeki 55 HF 363 plakalı kapalı kasa kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyere çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Selim Köse, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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