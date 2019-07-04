Kamyonetle çarpışan minibüs 3 araca daha çarptı: 7 yaralı

Samsun'da kamyonetle çarpışan minibüsün 3 araca daha çarptığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Çarşamba-Ayvacık yolu üzerinde sabah 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem E. yönetimindeki 55 TK 405 plakalı minibüs, yan yoldan Çarşamba-Ayvacık karayoluna çıkmak isteyen Halil İbrahim U. idaresindeki 55 HF 301 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen minibüs, 3 araca daha çarparak durabildi. Kaza sonucu minibüs içerisinde bulunan sürücü Adem E., Elmas D., Meryem Ç., Tuğba K., Havva K., Hacer U. ve Semiha Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından sağlık ekiplerine Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.