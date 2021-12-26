Kamyonetten düşen inşaat işçisi hastanelik oldu

Samsun'da çalıştığı inşaattan malzeme indirirken kamyonetten düşen işçi hastanelik oldu.

Kaza, Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı inşaatın önündeki kamyonetten malzeme indirdiği ileri sürülen Kemal K., kamyonetin üzerinden düşerek yaralandı. 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kemal K. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.