Kamyonun akülerini çalıp hurdaya sattılar

Samsun'da park halindeki kamyondan 2 adet akü çalıp el arabası ile hurda toplayan bir kişiye sattıkları iddia edilen 2 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde yaklaşık bir hafta önce gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın M.'ye ait park halindeki kamyondan 2 adet akü yerinden sökülerek çalındı. Olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak aküleri çaldıkları iddia edilen O.K. ve S.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polis şüphelilerin çaldıkları aküleri el arabası ile hurda toplayan bir kişiye 60 liraya sattıklarını tespit etti. Polisteki sorguları tamamlanan O.K. ve S.K. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.