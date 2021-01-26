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Kanala düşen köpeklerin imdadına polisler yetişti

Samsun’un Yakakent ilçesinde su kanalına düşen 4 köpek, polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde su kanalına düşen 4 köpek, polis ekipleri tarafından kurtarıldı.


Dün gece saat 01.00 sıralarında Tosköy Mahallesi'nde devriye gezen İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekipler, duydukları köpek sesine doğru gittiklerinde 2 metre derinliğinde su kanalının içinde mahsur kalan 4 köpek gördüler. Suyun içinde mahsur kalan köpekleri kurtarmak için birbirlerine tutunan güvenlik güçleri, mahsur kalan köpekleri tek tek çıkartarak kurtardılar.

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