Kanala düşen köpeklerin imdadına polisler yetişti

Samsun’un Yakakent ilçesinde su kanalına düşen 4 köpek, polis ekipleri tarafından kurtarıldı.
Samsun'un Yakakent ilçesinde su kanalına düşen 4 köpek, polis ekipleri tarafından kurtarıldı.
Dün gece saat 01.00 sıralarında Tosköy Mahallesi'nde devriye gezen İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekipler, duydukları köpek sesine doğru gittiklerinde 2 metre derinliğinde su kanalının içinde mahsur kalan 4 köpek gördüler. Suyun içinde mahsur kalan köpekleri kurtarmak için birbirlerine tutunan güvenlik güçleri, mahsur kalan köpekleri tek tek çıkartarak kurtardılar.