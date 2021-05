Kanatsız meleklere özel kutlama

Samsun'da özel bir hastanede görev yapan hemşirelerin “Hemşireler Haftası” kutlandı.

Medicana Int. Samsun Hastanesi yönetimi tarafından hemşirelerin 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası kutlandı. Medicana Int. Samsun Hastanesi Başhemşiresi Birsen Yazgan'a hastane Başhekimi Opr. Dr. Murat Küsdül tarafından çiçek takdim edildi. Medicana Int. Samsun Hastanesi Genel Müdürü Güner Armutlu günün anlam ve önemine dair açıklamalarda bulunarak, ”Hemşirelik her anlamda çok özel ve kutsal bir meslek grubu. Kelime olarak da hemşire, kardeş demek bu bağlamda hemşirelerimiz kardeşçe hizmet vermeye her süreçte devam etmektedir. Hemşireliğin kutsallığını her evrede idrak edebiliriz. Hemşirelerimiz insanlara tedavi sürecinde elinden geleni yapmaktadır. Onlar bizim için kanatsız melekler. Hemşirelerimiz bizlerin sağlığına kavuşması için her türlü özveriyi gösterir. Doktorlarımızın koyduğu tanı sonrası takibi için hemşirelerimiz duygusal bağ kurarak her tülü psikolojik desteği de vererek süreci takip etmektedirler. Hemşirelerimiz hiçbir zaman of diyerek çalışmayıp insanlığa yardım etmeyi onları tedavi etmeyi kendilerine görev bilmenin yanı sıra içselleştirmişlerdir de. Pandemi döneminde de kıymetleri bizler için çok daha görünür olmuştur. Birçok insan dışarı daha çıkmaya endişe ederken hemşirelerimiz cesurca elini taşın altına koymuştur. Yeri geldiğinde kendi canlarını bile hiçe saymışlardır. Hemşirelerimize ne kadar minnet duysak teşekkür etsek azdır. Bizim için değeri kıymeti her gün. İnsan hayatının kutsallığından ödün vermeden, her türlü özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye çalışan tüm hemşirelerimizin '12-18 Mayıs Hemşireler Haftası'nı kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim” dedi.