“Kanında İyilik Var” etkinliği

“Kanında İyilik Var” sloganı ile yürütülen kampanyaya OMÜ personeli ve öğrencileri büyük ilgi gösterdi. Gün boyu devam eden etkinlikte her kan bağışçısına, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 1 kitap hediye edildi.

“Her kan bağışçısına 1 kitap hediye”

Samsun Kızılay Şubesi Başkanı Dr. Habip Demirel'i de misafir eden Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Ethem Olukcuoğlu, “44. yaşına giren üniversitemizin yoğun ilgi gören yeni kütüphane binamızda böyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmak bizler için son derece sevindirici. Kütüphanemizin sadece bilgi ve belge hizmetleri ile değil etkinliklerle de anılacak bir sosyal alan olmasını amaçlıyoruz. Kütüphanede kan bağışı kampanyasını her yıl iki defa yaparak geleneksel hale getirmek istiyoruz. Kan, herkesin her zaman ihtiyacı. Düzenli kan bağışı yapalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. 18-65 yaş arası, önemli sağlık problemi bulunmayan ve 50 kg'ın üzerinde olan her birey kan bağışında bulunabilir. Tüm bağışçılarımıza ve Türk Kızılay çalışanlarına, gönüllülerine teşekkür ederiz” dedi.

Gün boyu süren etkinlik sonunda Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Türk Kızılayı Samsun Şubesi ile Türk Kızılay Genç-Samsun personelleri hatıra fotoğrafı çektirdi.