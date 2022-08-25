Kanlı dışkılamaya dikkat

Dr. Ömer Faruk Yolcu, “Taze ya da vişne çürüğü şeklinde kanama kalın bağırsakla ilgili hastalıklarda olabildiği gibi yüksek hacimli mide, ince bağırsak kanamalarında da benzer tablo görülebilir” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Gastroenteroloji Uzm. Dr. Ömer Faruk Yolcu, kanlı dışkılamanın habercisi olduğu hastalıklar konusunda bilgilendirmede bulundu.

Makattan kan gelmesi ihmal edilmemeli

Dışkılama sırasında makattan kan gelmesinin ihmal edilmemesi gereken önemli bir sağlık sorunu olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Yolcu, “Taze ya da vişne çürüğü şeklinde kanama kalın bağırsakla ilgili hastalıklarda olabildiği gibi yüksek hacimli mide, ince bağırsak kanamalarında da benzer tablo görülebilir” diye konuştu.

Kolon hastalıkları bağırsak kanamasına yol açabilir

Bağırsak kanamasına sebep olan hastalıklara değinen Uzm. Dr. Ömer Faruk Yolcu, “Makattaki fissür dediğimiz çatlaklar, hemoroitler, kolon (kalın bağırsak) ülserleri, kolon polipleri, kolonun divertiküler hastalıkları, kolon-ince bağırsak inflamatuvar hastalıkları (ülseratif kolit, crohn, tüberküloz, Behçet hastalığı), kolonun enfeksiyöz hastalıkları, kolonun vasküler hastalıkları, radyasyon proktiti, kolon kanseri başlıca bağırsak kanamasına sebep olan hastalıklardır. Az da olsa polipektomi, bağırsak biyopsi sonrası kanamalarda olabilir. Yine çeşitli nedenlerle kan sulandırıcı ilaç kullananlarda bağırsak kanaması olabilmektedir” şeklinde konuştu.

Kolon kanseri gençlerde arttı

Kolon kanserinin gençlerde görülme sıklığı son yıllarda artmaya başladığını da sözlerine ekleyen Uzm. Dr. Ömer Faruk Yolcu, “Kolon kanserinin en belirgin belirteçlerinden biri de kanlı dışkılama olduğundan, kanlı dışkılama ciddiye alınarak gastroenteroloji uzmanına görünerek kolonoskopi ve gerekli görüldüğü durumlarda endoskopi yapılarak hastalığın teşhisi konularak tedaviye başlanmalıdır” ifadelerini kullandı.