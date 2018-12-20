“Kanlı Nigar” SAMDOB'da

Samsun Devlet Opera ve Balesince (SAMDOB) geçen sezon sahneye koyulan “Kanlı Nigar” müzikali, 22 Aralık Cumartesi saat 20.00'de Samsunlu sanatseverlerin karşısına çıkacak. İzleyicisinden büyük beğeni toplayan eserin bestesi Cem İdiz, rejisörlüğü Haldun Özörten'e ait. Müzikal 2019 yılında da sahnelenmeye devam edecek.

Karagöz-Hacivat gölge oyunu olan “Kanlı Nigar”, Özlem Belkıs'ın düzenlemesiyle, kendi ayakları üstünde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altına toplayan, kızıyla beraber fal bakıp ve bohça açarak geçimini sağlayan bir kadın olarak izleyicisinin çıkıyor.

Hikaye 1900'lerin İstanbul'unda geçiyor. Besleme olarak yetiştiği evden küçük yaşta kaçan Nigar yıllar sonra kızı Letafet, kalfası Şetaret, bahtsız besleme Nefaset ve dilsiz Ülfet ile beraber eski mahallesine döner. Mahallelerine yeni gelen kadınları merak eden ahali gece vakti Nigar'ın evini rahatsız etmeye başlar ve olaylar böyle gelişir. Tek başlarına bir erkeğe ihtiyaç duymadan yaşayabileceklerini herkese ispatlayan kadınlar bu yönleriyle, günümüz kadınlarına ilham oluyor.

Eser 22 Aralık Cumartesi saat 20.00'de Aydın Gün Sahnesinde gösterilecek.