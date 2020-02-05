“Kanlı Nigar” tekrar Samsun sahnesinde

Samsun Devlet Opera ve Balesinin (SAMDOB) 2019-2020 sanat sezonunda ilk defa sahneleyeceği “Kanlı Nigâr” müzikali 8 Şubat'ta seyircisiyle buluşacak.

SAMDOB prodüksiyonuyla sahneye koyulan, güçlü bir kadın karakterin hikayesinin anlatıldığı Kanlı Nigâr müzikali, 8 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Samsunlu sanatseverler için sahnelenmeye hazırlanıyor. Uzun bir süre sonra ilk defa sahnelenecek eserin bestesi Cem İdiz'e, rejisi Haldun Özörten'e ait. Her temsili büyük bir ilgiyle takip edilen müzikal ikinci kez 10 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 20.00'da Aydın Gün Salonunda sahnelenecek.

Karagöz-Hacivat gölge oyunu olan Kanlı Nigâr, Özlem Belkıs'ın düzenlemesiyle müzikalde, kendi ayakları üstünde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altına toplayan, kızıyla beraber fal bakıp ve bohça açarak geçimini sağlayan bir kadın olarak izleyenlerin karşısına çıkacak.

Kanlı Nigâr müzikali 8 Şubat Cumartesi ve 10 Şubat Pazartesi günleri saat 20.00'de Aydın Gün Salonunda sahnelenecek.