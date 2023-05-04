Kanolada ‘bakla zınnı' mücadelesi

Kanola bitkisinin meyve tutumunu engelleyen ‘bakla zınnı' ile mücadele zamanı olduğunu söyleyen Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Bu zararlıya karşı mücadele ederken, bal arısı kaybına neden olmamak için kimyasal mücadele tavsiye edilmemektedir. Toprak işlemesi; toprakta bulunan yumurta, larva ve ergin popülasyonunun düşmesini sağlamaktadır” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, TÜİK verilerine göre Samsun'da kanola üretim alanlarının 2021 yılında 1250 dekar, 2022 yılında ise 790 dekar olduğunu söyledi. Üretim alanlarında bitkiye zarar veren bakla zınnı zararlısını tespit ettiklerini ifade eden Müdür Sağlam, “Kanola üretimine bakıldığında 2021 yılında 438 tonu bulurken, 2022 yılında 281 ton olarak kayıtlara geçmiştir. 2023 yılında ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi' projeleri kapsamında ‘Kanola Üretiminin Yaygınlaştırılması' başlığı ile üreticilerimize Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün desteği ile yaklaşık 3bin dekar alanda üretim yapmak üzere ‘Kanola Tohumluk Desteği' yapılmıştır. Bu üretim alanlarımızda il ve ilçe konu sorumlusu teknik elemanlarımızın yaptığı incelemelerde bakla zınnı zararlısının çıkış yaptığı tespit edilmiştir” diye konuştu.

“Zararlı ile mücadele”

Müdür Sağlam ‘bakla zınnı' ile mücadele için yapılması gerekenler hakkında bilgi vererek, “Kanolada bakla zınnı, çiçekte bulunan polen erkek ve dişi üreme organlarını yiyerek bitkinin meyve tutumunu engellemekte, böylece verimi önemli oranda azaltmaktadır. Zararlının öğlen saatlerinde hareketli olduğu bilindiğinden, üreticilerimizin tarla kontrollerini bu saatlerde yaparak; zararlı tespit etmeleri durumunda ilaçlı mücadeleden kaçınmaları gerekmektedir. Bu noktada zararlı mücadelesinde kültürel önlemler önem kazanmaktadır. Bunun için de toprak işlemesi; toprakta bulunan yumurta, larva ve ergin popülasyonunun düşmesini sağlamaktadır. Erginlerin az hareketli olduğu sabahın erken saatlerinde ağaçlar altına bez örtüler serilerek ağaçlar kuvvetlice silkelenir ve toplanan erginler imha edilebilir. Biyoteknolojik mücadelede ise erginler mavi rengi tercih ettiğinden cezbedici tuzak olarak mavi renk kullanılır. Ağaçların altına 10-20 cm yüksekliğe mavi renkli kaplar veya leğenler yerleştirilerek bu kaplar yarısına kadar su ile doldurulur Ergin böcekler mavi renge yöneldiklerinden kaplar içerisindeki suya düşerler. Suya düşen böcekler günlük olarak toplanarak imha edilir. Bu zararlıya karşı mücadele ederken, bal arısı kaybına neden olmamak için kimyasal mücadele tavsiye edilmemektedir. Tarlalarda kanolaların (kolza) sarı çiçekleri ile doğada en güzel görüntüleri verdiği bu dönemde, öğlen saatleri yapılacak kontroller zararlının tespiti açısından önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.