Kanser hastaları korona virüse karşı daha dikkatli olmalı

Dr. Yasemin Kemal, korana virüsü (Kovid-19) sürecinde kanser hastalarının tedavi sürecini ve dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Kanser tedavisi gören veya kanser nedeniyle ilk tedavisi başlanması gereken hastalar için kovid-19 salgınının bir engel olmadığını söyleyen VM Medical Park Samsun Hastanesi Dr. Yasemin Kemal, “Hastanın tedaviden göreceği fayda beklenen zarar oranı, hastanın tedaviyi tolere edip etmeyeceği gibi risk durumları hasta ve doktor arasında tartışılmalı ve birlikte karar verilmelidir” dedi.

Hastalar kendi onkologlarıyla iletişime geçmeli

Tedavisi tamamlanmış, kontrolleri izlenen hastaların takip aralıklarının genişletilebileceğini hatırlatan Doç. Dr. Yasemin Kemal, “Hastalarımız mutlaka kendi onkologlarıyla iletişime geçmeli ve bir şikâyeti olup olmadığını bildirmelidir. Hastanın eğer şikayeti yoksa kontrol sürelerinin uzatılmasını öneriyoruz. Aynı zamanda biz hastalarımızın sonuçlarını telefon veya web tabanlı görüşmeler yaparak da değerlendirebiliyoruz. Tedavi aralıklarını açmaya çalışıyoruz, mümkünse oral tedavilere geçiyoruz. Hastaneye tedaviye gelen hastalarımız ve hasta yakınlarımız için de Sağlık Bakanlığı'nın önerilerine göre koruyucu ekipman kullanıyoruz“ diye konuştu.

“El hijyeni ve sosyal mesafe eğitimleri veriyoruz”

Hastalara önerilerde de bulunan Doç. Dr. Yasemin Kemal, “Biz zaten hastalarımıza kalabalık ortamlara girmemeleri gerektiğini, sosyal mesafenin önemini, hasta kişilerle temas etmemelerini sürekli telkin ediyorduk. Ancak bu dönemde bu öneriler bir kat daha arttı. Salgın dönemi öncesinde hastalarımıza verdiğimiz eğitimleri bu süreçte daha da artırdık. Her gün hem tedavi gören hastalara hem de bekleme salonunda bekleyen hasta yakınlarına enfeksiyon komitemizin eğitim hemşiresi tarafından el hijyeni ve sosyal mesafe eğitimleri veriliyor” şeklinde konuştu.