Kanser hastalarına 'hepatit B' uyarısı

Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Asemptomatik hepatit B taşıyıcısı olan veya daha önce hepatit B geçirmiş kanserli hastalarda sessiz olarak vücutta bulunan hepatit B kemoterapi ile bağışıklığın baskılanması sonucu alevlenebilir” dedi.

Hepatit B hastalığı hakkında açıklamalarda bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Kliniği'nden Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, yapılan çalışmaların viral hepatit B'li hastaların çoğunun hastalığından habersiz yaşamını sürdürdüğünü gösterdiğini ifade etti. Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Özellikle asemptomatik hepatit B taşıyıcısı olan veya daha önce Hepatit B geçirmiş kanserli hastalarda sessiz olarak vücutta bulunan hepatit B kemoterapi ile bağışıklığın baskılanması sonucu alevlenebilir (reaktivasyon). Hastanın yaşamını tehdit eden karaciğer yetmezliğine kadar gidebilecek klinik tablolar ortaya çıkabilir” diye konuştu.

"Kemoterapi hastalarında Hepatit B test edilmelidir"

Kendisinde Hepatit B olduğunu bilmeyen veya daha önce Hepatit B geçirmiş ve bağışıklığı baskılayan ilaç tedavisi uygulanan romatizma hastalarında da hastalığın alevlenebileceğini söyleyen Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, şunları söyledi:

“4 aydan uzun süreli ve yüksek doz kortizon uygulanacak hastalarda da Hepatit B reaktivasyonu olabilir. Bu nedenle kemoterapi veya bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanılacak olan hastalar Hepatit B açısından test edilmelidir. Bu hastalarda antiviral tedaviler ile Hepatit alevlenmesi önlenebilir. Antiviral tedavi kemoterapi ve bağışıklığı baskılayan ilaç tedavisinden önce veya birlikte başlanmalıdır. Tedaviye kemoterapi bittikten sonra 6-12 ay daha devam edilmelidir.”