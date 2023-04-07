Kanser hastalarından rölyef sergisi

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören kanser hastaları tarafından yapılan "Rölyef Kağıt Sergisi" görücüye çıktı.

Onkoloji Bölümü'nde kanser tedavisi gören hastaların moral bulması, hastalığı unutması ve eğlenceli vakit geçirmesi amacıyla Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve İlkadım Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle bir proje hazırlandı. Projede Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören hastalar ve öğretmenler rölyef kağıttan aralarında Kaplumbağa Terbiyecisi gibi bilindik eserlerin bulunduğu insan ve araba figürleri yaptı. Yapılan bu eserler Samsun Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi'nde sergilendi.

"Hastalığı unutarak iyileşme yönünde iyi bir adım atmış oldular"

Sergi hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "1-7 Nisan Dünya Kanser Haftası nedeniyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü'ndeki hastalarımızla yapmış olduğumuz rölyef kağıt sergimiz bugün sağlık müzemizde sergiledik. Burada hastalarımızın yapmış olduğu eserleri vatandaşların görmesi için bir çalışma yaptık. Hastalarımız hastanedeyken bu kağıt rölyefleri yaptılar. Kanser hastalığında motivasyon, hayata tutunmak gerçekten çok önemli. Bu kağıt rölyef sanatı ile gerçekten bunu başarmış oldular. Kendileri de bu konuda çok mutlular. Hastalığı unutarak iyileşme yönünde iyi bir adım attılar" dedi.

"Güzel ve eğlenceli bir zaman geçirdik"

İlkadım Halk Eğitim Merkezi'nde el sanatları öğretmeni Serpil Menekşeli, “Kanser hastaları ile çalışmak biraz daha bakış açısını değiştiriyor. Karşındaki insanı kırmak ya da onu mutlu etmekle ilgili daha hassasiyet oluşturuyor. Tebessümün ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz. Biz de insanız gergin olabiliyoruz, mutlu oluyoruz ama orada bir uyanış oluyor. Kanser hastaları ile çalışırken bunu karşındakine belli etme lüksün yok. İnsanlar buraya mutlu olmaya geliyor. Biz yeri geldi hastalarla oturduk sohbet ettik. Gerçekten çok yorucu çalıştığımız günler de oldu. Hastalar muhakkak gelmeye çalıştılar. Güzel ve eğlenceli bir zaman geçirdik” diye konuştu.

"Çok zevkli ve stres atan bir etkinlik oldu"

8 yıldır kanser hastası olan Hanife Kayahan(45), “7 yıldır uğraşarak bu tabloları ve farklı bez çalışmaları yaptık. Çok zevkli ve stres atan bir etkinlik oldu. Arkadaşlarla muhabbet ettik. Zaman çok güzel geçti” şeklinde konuştu.