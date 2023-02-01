Kanser hastası annesini darp eden ağabeyini öldüren lise öğrencisi tutuklandı

Samsun'da kanser hastası annesini darp eden ağabeyini, 7 yerinden bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesinin İstiklal Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki T.S., evlerinde annesi Gülhatun S.'yi (56) para ve sigara isteyip yumruklayan ağabeyi Ali Kenan S.'nin (31) "Bu kadını öldüreceğim" diye bağırdığını duyunca, annesinin feryadı üzerine eline bıçak alıp yardımına koştu. Bu sırada ağabeyinin annesini yumrukladığını gören lise son sınıf öğrencisi T.S., annesini kurtarmak için ağabeyine bıçakla saldırdı. 7 yerinden bıçaklanan Ali Kenan S., ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ali Kenan S., ameliyata alındı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne Gülhatun S. ise darp sonucu kafasından yaralandı.

T.S., polis tarafından gözaltına alınıp Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan lise öğrencisi T.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

"Amacım kanser hastası annemi ağabeyinin elinden kurtarmaktı"

Kendini savunan ve amacının kanser hastası annesini ağabeyinin elinden kurtarmak olduğunu belirten liseli T.S. "Ben 12. sınıf öğrencisiyim. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Annem kanser hastasıdır. Anneme yardımcı oluyorum. Ağabeyimin anneme karşı 'Seni öldüreceğim' şeklinde bağırdığını duydum. Bunu duyduğumda ben başka odadaydım. Sonra onların bulunduğu odaya gittim. Odaya gittiğimde ağabeyimin anneme vurduğunu gördüm. Annem yerde yatıyordu. Ben abimi tuttum. Abim beni itti. Daha sonra ona engel olmaya çalıştım ancak abim bana dirseği ile vurdu. Daha sonra başka bir odadan bıçak aldım. Bıçağı alma sebebim abimi korkutmaktı. Abimle annemin bulunduğu odaya gittiğimde abimin anneme saldırmaya devam ettiğini gördüm. Ardından abim bana da saldırdı. Ben de elimle yüzümü kapattım, biraz geri çekilip diğer elimle bulunan bıçağı kendimi korumak ve onu korkutmak adına rastgele iki de defa savurdum. Bu olay beş altı saniye sürmüştür. Bıçağı savurduğum esnada abim de benim yüzümü kapattığım elime vurdu. Bu sırada yere düşme olmadı. Bıçağı savurduğum esnada abim beni duvara sıkıştırmıştı. Bu olay abimin annemi darp ettiği odada oldu. Bıçağın nereye denk geldiğini hatırlamıyorum. Çünkü o anda bir elimle yüzümü kapatmıştım. Ardından odadan ayrıldım. Olaydan sonra ambulansı ben aradım. Abime de ben tampon yaptım "dedi.

"Ölen kişi madde bağımlısıdır"

T.S.'nin avukatı Ahmet Gencer Biçer, "Ölen kişi madde bağımlısıdır. Madde bağımlılığı nedeniyle birçok defa hastanede tedavi görmüştür. Bu nedenlerle birçok defa aile üyelerine saldırmıştır. Bu hususta adliyeye de yansımıştır. Olaydan hemen önce ölen şahsın annesini darp ettiği sabittir. Müvekkil annesini darp edilmesini engel olmaya çalışmıştır. Müvekkil annesini öldürmesinden korkmuştur. Zira ölen şahıs annesine 'Bu kadını öldüreceğim' şeklinde bağırmıştır. Ayrıca, annesi kanser hastasıdır. Müvekkil annesini kurtarmak amacıyla abisine engel olmaya çalışmıştır. Bunun üzerine ölen şahıs müvekkile de saldırmış onu duvara sıkıştırmıştır. Müvekkil kendini korumak ve ölen şahsı korkutmak amacıyla hedef gözetmeksizin bıçağı savurmuştur. O anda kaçacağı yeri de yoktur. Müvekkil o anda kurtulduktan sonra ölen şahıs müvekkili mutfağa kadar darp etmeye devam etmiştir. Müvekkil Anadolu lisesinde okumaktadır. Üniversite sınavına hazırlanmaktadır. Annesi kanser hastasıdır. Kaçacak bir yeri yoktur. Bu nedenle tutuklama tedbiri ağır bir tedbir olacaktır. Biz ev hapsini talep etmekteyiz" diye konuştu.

Mahkeme, T.S.'nin tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan T.S., Kavak Çocuk Cezaevine gönderildi.

Ölen Ali Kenan S.'nin uyuşturucu, kasten yaralama, aile içi şiddet ve çeşitli suçlardan 12 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.