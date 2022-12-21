İhlas Haber Ajansı

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Kanser hastası çift 2 gün arayla vefat etti

Samsun’da kanser hastası 3 çocuk sahibi karı-koca 2 gün arayla hayatlarını kaybetti.

Samsun'da kanser hastası 3 çocuk sahibi karı-koca 2 gün arayla hayatlarını kaybetti.


Samsun'un İlkadım ilçesinin Hastane Mahallesi'nde ikamet eden Osman Balcı (68) akciğer kanserine, eşi Rabia Balcı (68) ise pankreas kanserine yakalandı. Kanser tedavisi gören karı-kocadan art arda acı haber geldi. Önce Raiba Balcı, 2 gün sonra da Osman Balcı yakalandıkları kanser hastalığına yenik düşerek hayatlarını kaybetti.


Osman Balcı'nın dönemin Samsun Belediye Başkanı Vehbi Gül'ün makam şoförü olarak da görev yaptığı öğrenildi.

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