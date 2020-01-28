Öğr. Üyesi Selahattin Albayrak, ‘PET-BT'nin sadece kanser tanısında değil, hastanın tedaviye verdiği cevap değerlendirmesinde ve takiplerinde de en güvenilir yöntem olduğunu söyledi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Nükleer Tıp Kliniğinden Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Albayrak, kanser teşhisinde son dönemde yüksek doğrulukla tanı imkânı sağlayan ‘PET- BT' hakkında bilgilendirmelerde bulundu. PET görüntülemesinin, kanser hastalıklarının ve yayılmalarının (metastazlarının) erken dönemde yüksek doğrulukla teşhisini sağlayan önemli bir yöntem olarak öne çıktığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Albayrak, son dönemde PET tetkikleriyle ilgili hasta yararına önemli gelişmeler olduğunu aktardı. Tıp teknolojisinde yakın zamandaki en önemli buluşlardan birisinin kanser teşhisinde tam isabet sağlayan PET- BT olduğunu kaydeden Dr. Albayrak, “PET- BT sadece kanser tanısında değil, hastanın tedaviye verdiği cevap değerlendirmesinde ve takiplerinde de en güvenilir yöntemdir. Kanser hastasının tedaviye yanıtı yeterli değilse, daha etkin tedavi yöntemlerine yardımcı olan bir yöntemdir” dedi.

“Şehir dışından gelen hasta sonucunu aynı gün alabiliyor”

PET- BT hazırlığı hakkında da bilgilendirmede bulunan Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Albayrak, hastaların en az 5 saatlik aç olmasının ideal bir PET çalışması için yeterli olduğunu vurgulayarak, “Gelen hastaların kan şekerleri ölçülüp teşhis için kullanılacak ilaçlar damar yolu ile verilmektedir. Şeker hastalığı olan hastalarımızın randevu alırken görevlileri uyarmaları önemlidir. Çekim süresi yaklaşık 20 dakika olup, kontrol sonrası hastalarımız bölümden ayrılabilmektedir. Şehir dışından merkezimize gelip PET çekimini yaptıran hastalarımıza aynı gün içerisinde sonuçları verilmektedir” şeklinde konuştu.