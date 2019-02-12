Dr. Yasemin Kemal, “Önleyici yöntemler ve kanserin tedavisindeki yenilikler sayesinde lütfen bu hastalıktan korkmayın. Biz hep kanserden korkmayın geç kalmaktan korkun diyoruz” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Medikal Onkoloji Kliniği'nden Doç. Dr. Yasemin Kemal, Bahçeşehir Samsun Kampüsü öğrencilerine ‘Kanser Kendini Gizler' başlıklı kanser farkındalık semineri verdi. Öğrenci ve öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, çağın hızla yayılan hastalığı kanserle ilgili merak edilen soruları cevaplayan Doç. Dr. Yasemin Kemal, “Kanser hepimizin bildiği gibi görülme sıklığı gün geçtikçe artan bir hastalık, önleyici yöntemler ve kanserin tedavisindeki yenilikler sayesinde lütfen bu hastalıktan korkmayın. Biz hep kanserden korkmayın geç kalmaktan korkun diyoruz” diye konuştu.

Doç. Dr. Kemal, günümüzde gelişmiş testler sayesinde kanseri erken dönemde tespit edebilmenin ve tedavisinde başarının mümkün olduğunu söyledi. Yasemin Kemal, “Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sağlıklı nesiller için kanserden korunmanın önemini bilerek seçimlerimizi ona göre yapmalı, sağlıklı besinler tüketmeli ve doğal yaşama sıkı sıkı tutunmalıyız” ifadelerini kullandı.