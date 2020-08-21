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Kansere yenik düşen özel harekat polisine son görev

Samsun’da kansere yenik düşen özel harekat polisi için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Samsun'da kansere yenik düşen özel harekat polisi için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.


Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevli polis memuru Refai Perik (54), uzun zamandır mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü. Tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Servisinde dün saat 17.00 sıralarında hayatını kaybetti.


Evli ve 3 çocuk babası olan Perik için Samsun İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. 4 yıldır Samsun'da görev yapan polis memurunun burada özgeçmişi okunarak dua edildi. Refai Perik'in eşi Nezihat ve çocukları Duygunur, Burcunur ile Tunahan da törende yer aldı. Helallik alınmasının ardından naaşı özel harekat polisleri omuzlayarak cenaze aracına götürdü.


Perik'in cenazesi Ordu'nun Kumru ilçesi Güneycik Mahallesi'nde aile kabristanlığına defnedilecek.

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