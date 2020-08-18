İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kansere yenik düşen polis memuruna son görev

Samsun’un Bafra ilçesinde kanserden hayatını kaybeden polis memuru için İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Samsun'un Bafra ilçesinde kanserden hayatını kaybeden polis memuru için İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.


Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Saffettin Aksu(53), bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü.


Aksu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesinde vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası Aksu için Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törende özgeçmişi okunan Aksu, yapılan dua ve alınan helalliğin ardından memleketi Ordu Gölköy'e uğurlandı.


Düzenlenen törene AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakamlığına vekaleten bakan 19 Mayıs İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İlçe Emniyet Müdürü Süleymen Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fatih Özer, emniyet personeli ve Aksu'nun yakınları katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.