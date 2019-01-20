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Kanyonda cesedi bulunan Türkmen gencin cenazesi ailesine teslim edildi

Samsun’da kanyonda kaybolan ve cesedi bulunan Türkmenistan uyruklu gencin cenazesi ailesine teslim edildi.

Samsun'da kanyonda kaybolan ve cesedi bulunan Türkmenistan uyruklu gencin cenazesi ailesine teslim edildi.


Samsun'un Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu'nda 7 gün önce kaybolan ve kanyon zirvesinde kıyafetleri, çantası ve çadırı bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Yunus Hocayev'in (20) cesedi, jandarma ve AFAD tarafından 200 metre aşağıda bulunmuştu. Sarp ve dik kayalıklar arasında 5 gün boyunca arama çalışmalarını yürüten AFAD ekipleri, dik ve sarp kayalar arasında aşağı inebilmek için 5 istasyon kurdu. Güç şartlarda hayatlarını tehlikeye atarak çalışmalarını yürüten AFAD ekipleri, sonunda Yunus Hocayov'un bulunduğu yere inmeyi başardı. Yunus Hocayov'un cansız bedenini bulunduğu yerden alan ekipler, kurdukları asansörlerle tepeye çıkartmayı başardılar. Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Türkmen gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere savcının talimatıyla Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından Hocayov'un cenazesi bugün doktor olan annesine teslim edildi. Hocayov'un cenazesi toprağa verilmek üzere memleketine götürüldü.

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