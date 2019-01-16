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Kanyonda kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Samsun’un Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu’nda kaybolan Türkmenistan uyruklu Yunus Hocayov’un (20) cesedine ulaşıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu'nda kaybolan Türkmenistan uyruklu Yunus Hocayov'un (20) cesedine ulaşıldı.


Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu'nda 3 gün önce kaybolan ve kanyon zirvesinde kıyafetleri, çantası ve çadırı bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Yunus Hocayov'un cesedi jandarma ve AFAD tarafından 150 metre aşağıda bulundu. Sarp ve dik kayalıklar arasında güç şartlarda arama çalışmalarını yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri Yunus Hocayov'un bulunduğu yeri fotoğraf makinesi ile çekilen fotoğrafla belirledi. Cesedin bulunduğu noktaya ulaşamayan ekipler çalışmayı sonlandırdı.


Hocayov'un cansız bedeninin yarın helikopter desteğiyle bölgeden alınacağı öğrenildi.

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