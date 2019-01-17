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Kanyonda ölü bulunan genç "Atlamak için burayı seçtim" dediği videoyu ailesine göndermiş

Samsun’un Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu’nda kaybolan ve cesedi sarp kayalıklarda bulunan Türkmenistan uyruklu gencin ölümünden önce çekip ailesine gönderdiği videoda, "İntihar etmek istiyorum.

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu'nda kaybolan ve cesedi sarp kayalıklarda bulunan Türkmenistan uyruklu gencin ölümünden önce çekip ailesine gönderdiği videoda, "İntihar etmek istiyorum. Atlamak için en iyi yer olarak burayı seçtim" dediği öğrenildi.


Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu'nda 4 gün önce kaybolan ve kanyon zirvesinde kıyafetleri, çantası ve çadırı bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Yunus Hocayov'un (20) cesedi jandarma ve AFAD tarafından 150 metre aşağıda bulunmuştu. Sarp kayalıklar arasında bulunan cesedi almak için çalışmalar sürüyor.


Arama kurtarma çalışmalarına katılan tur teknesi kaptanı Mehmet Ermacit, "Kendisi orada video çekmiş. Videoda şunları söylüyor; 'Durumum iyi, param da var. Ailevi durumum da iyi. Ama artık yeter, bu kadar. İntihar etmek istiyorum. Buraya gelen arkadaşların intiharımla ilgisi yoktur. Göle atlamak istiyordum. Ama hiçbir noktadan göle atlayamayacağımı anladım. O yüzden atlamak için en iyi yer olarak burayı seçtim. Buradan atlayacağım' şeklinde konuşmaları var. Videoyu ailesine attıktan sonra telefonu montunun cebine koyacağını belirtti videoda" dedi.



"Kanyonun bu tür olaylarla anılmasını istemiyoruz"


Cesedi bulunduğu yerden çıkartmak için çalışmaların devam ettiğini belirten tur teknesi kaptanı Veli Parlak ise, "Üzücü bir olay daha yaşandı. Fakat biz kanyonun bu tür olaylarla anılmasını istemiyoruz. Çünkü burası Türkiye'nin en güzel turistik yerlerinden biri. Tarihi ve doğal güzellikleri çok güzel. Buranın bu şekilde anılmasını istemiyoruz" diye konuştu.


Gencin cesedinin sarp kayalıklardan alınması için jandarma ve AFAD ekipleri çalışmalara devam ediyor. Ayrıca gencin otogardaki güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

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