Kapalı 600 mahalle okulu sosyal hayata kazandırılacak

Türkiye'de ilk kez Samsun'da uygulanacak olan kapalı kırsal mahalle okullarının rehabilitasyonu ve yeniden eğitim-öğretime kazandırılmasıyla ilgili çalışmalar hız kazandı.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in Samsun'u ziyareti sırasında gündeme getirdiği ve ilk olarak Samsun'da başlatılacak olan kapalı kırsal mahalle okullarının rehabilitasyonu ve yeniden eğitim-öğretime kazandırılmasıyla ilgili ilk adım atıldı. Bu kapsamda il genelinde bulunan kapalı mahalle okullarının kadınlara yönelik kursların açılacağı halk eğitim merkezi, ana sınıfı, Kur'an kursu, köy kütüphanesi, sosyal etkinlik merkezi ve yaz kampı olarak yeniden vatandaşların istifadesine sunulmasıyla ilgili toplantı yapıldı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında yapılan toplantıda Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, ilçe milli eğitim müdürleri ve ilgili kamu kurum yöneticileri hazır bulundu.

600 okul yeniden eğitim-öğretime kazandırılacak

Kapalı durumda olan tüm köy okulları incelenip, fizibilite çalışması yapılarak kütüphaneler, donatılarla zenginleştirip okul olarak kullanma imkânı varsa okul, değilse çok amaçlı olarak köylerdeki vatandaşlara talep etmiş oldukları her türlü kurs hizmeti sunulacak. Böylelikle yaklaşık 600 kapalı mahalle okulu çalışmaların sonunda yeniden eğitim-öğretime kazandırılacak.