Kapalı gişe rekortmeni komik opera “Don Pasquale” Samsun'da

yaşını kutladığı 2018-2019 sanat sezonuna Gaetano Donizetti'nin “Don Pasquale” adlı iki perdelik komik operasıyla devam edecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi rejisörlerinden Recep Ayyılmaz'ın rejisi ile sahnelenen "Don Pasquale", Türk opera tarihinde özel bir yere sahip. “Don Pasquale”, İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki yerleşik bir sahnede sergilenen ilk opera eseri olması dolayısıyla sanatseverler için büyük bir önem taşıyor.

Evrenselliğini ve güncelliğini kaybetmeyen eğlenceli konusu ve Donizetti'nin yapıtlarından olan “Don Pasquale”nin Recep Ayyılmaz imzası taşıyan prodüksiyonunun prömiyeri, 12 Şubat 2008 tarihinde İstanbul'da yapıldı. O tarihten bugüne kadar geçen 12 sanat sezonu boyunca sahnelendiği tüm opera müdürlüklerinde (İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin) kapalı gişe oynamasıyla da “Don Pasquale” Türk opera tarihi adına özel bir değer taşıyor.

19. yüzyılın ilk yarısında Roma'da geçen “Don Pasquale” operası, ilerlemiş yaşına rağmen kendine genç ve güzel bir eş arayan yaşlı, zengin ve cimri Don Pasquale ile onu yola getiren genç ve kurnaz Norina'nın hikâyesini anlatıyor. Sıra dışı mizansenleri ve cesur reji yorumuyla 12 yıldır seyirciden yoğun ilgi gören ve çok sevilen “Don Pasquale” operasında orkestrayı İstanbul Devlet Opera ve Balesi orkestra şeflerinden Zdravko Lazarov yönetiyor.

“Don Pasquale” operası 30 Mart Cumartesi saat 20.00'de perdelerini açacak.