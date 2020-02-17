Kapıcılar, topladıkları atık kitaplardan “kitap köşesi” kurdu

Samsun'da kapıcılar çalıştıkları binalardan topladıkları bin kitap ile kitap köşesi kurdu. Kapı kapı dolaşarak kitap toplayan kapıcılar, kitapları Samsun'dan başlatılan “Samsun İçin Okuma Vakti” projesine bağışladı.

Kapıcılar, çalıştıkları binalardan kapı kapı dolaşarak topladıkları kitaplar ile Kalorifer ve Kapıcılar Derneği binasında bir kitap köşesi kurdu. Topladıkları kitapları önce kendileri okuyan kapıcılar daha fazla insanın faydalanabilmesi için bir milyon kitap hedefiyle kütüphaneler kurmayı amaçlayan Samsun İçin Okuma Vakti Projesine bağışta bulundu. Kapı önlerine atılmış kitapları toplayan ve projeyi anlattıkları binalarda yaşayanların bağışlarını bir araya getirerek binin üzerinde kitap toplayan kapıcılar, projeye verdikleri destek ile örnek oldu. Uzun bir süredir buldukları kitapları dernek binasında oluşturdukları kitap köşesinde değerlendiren kapıcılar, insanları okumaya teşvik ediyor.

"Daha çok kitap toplamaya devam edeceğiz"

“Her Yere Kitap Her Yerde Kitap” sloganıyla yola çıkılan projeye daha fazla destek olmak için çalışmalara devam edeceklerini belirten Kalorifer ve Kapıcılar Derneği Başkanı İlhami Dinçer, "Biz dedik ki madem böyle bir proje var. Hem çocuklarımız faydalansın hem biz faydalanalım. İnsanların ulaşamadıkları kitapları biz burada ulaştık. Bu projenin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Kendimizde okuyoruz ve çok faydalı oluyor. Binalarda bulunan insanlara bu projeyi anlattığımız zaman hiç kitabım yok diyen bile 5- 10 tane kitap bağışı yapıyor. Bizler aynı zamanda topladığım kitapları İlkadım Halk Eğitim Merkezine de bağışlıyoruz" dedi.

Kitapların teslimi için dernek binasında bir etkinlik gerçekleşti. Etkinliğe katılan Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen vatandaşlarla birlikte kitap okudu. Projenin bir çok insana ulaşmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Müdür Esen, " Samsun Okuma Vakti projesini 3. Yılında çok farklı bir boyuta taşıdık. Bir milyon kitap toplama hedefiyle toplumumuzun karşısına çıktık. Çağrımızın toplumun tüm kesimlerinde ulaşmış olması bizim açımızdan son derece memnuniyet verici. Bugün burada bizleri davet etiler yaklaşık bin civarında kitap bağışlayacaklarını ifade ettiler. Anadolu irfanı denilen Anadolu insanının yüreği denilen şey herhalde bu olsa gerek" diye konuştu.