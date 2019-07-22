Kapıkaya Fest bu yıl bambaşka

Kapıkaya Doğa Sporları Festivali'nde geri sayım devam ederken festival içeriğinde yer alan aktiviteler ziyaret edecek olanları şimdiden heyecanlandırıyor.

Festivalde, acro gösterileri ve tandem yamaç paraşütü uçuşları, profesyonel dağcılar eşliğinde Kapıkaya Tepesi, kral mezarları, Derbent Barajı ve Kolay gibi güzelliklerin içerisinde doğa yürüyüşü, kamp alanının çevresinde, baraj gölünün etrafında, bol oksijen ve muhteşem manzaralar eşliğinde bisiklet gezileri, dağ bisikleti cross country yarışları, su sporlarında, kano, bambu sal gezisi, çarpışan su botları, jetboat, windsurf, jetski, yelkenli ve tekne gezileri, fotoğraf tutkunları için ödüllü foto safari etkinliği, dağcılıkta treking ve hikking çalışmaları, kaya tırmanışı, halat üstünde yürüme, doğada rota bulma ve iz sürme, uzman rehberler eşliğinde ATV motor gezileri, salto, trambolin, zıp zıp, paintball, canlı langırt, kuş cenneti gezisi, Şahinkaya Kanyonu feribot gezisi, yöresel el sanatları ve yöresel lezzetler ile ilgili sergiler gibi birçok etkinlik yapılacak.

Bafra Belediyesi, ilçenin dünyaya açılan penceresi olarak gördüğü ve marka proje olarak değerlendirdiği festivalde, katılımcı ve ziyaretçilerin güzel anlar yaşaması için bu yıl farklı etkinlikleri de hayata geçirecek.

Survivor heyecanı Kapıkaya Fest'te

Üçüncüsü yapılacak festivalde bir ilk olarak, katılımcılara kurulan parkurda survivor heyecanı ve rekabeti yaşatılacak. Ayrıca, 5 gün sürecek festivalde mini voleybol turnuvası, küçük kale futbol turnuvası, dart, bocce, okçuluk, badminton, masa tenisi ve denge oyunları da ilk kez ziyaretçilerin katılımına ve beğenisine sunulacak.