Kapıkaya Festivali unutulmaz anlara sahne oldu

Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali eğlenceli anlara sahne oldu. Festivalde sahne alan Kurtalan Ekspres, ziyaretçilere coşkulu anlar yaşattı.

Bafra'da düzenlenen Kapıkaya Festivali'nde katılımcılar beş gün boyunca aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirdi. Belediye Başkanı Hamit Kılıç festivalin son gününde kamp ve karavan alanlarını tek tek ziyaret ederek katılımcılarla sohbet etti. Festival konukları Bafra Belediyesi'nin kendilerine sağladığı imkânlardan ötürü Belediye Başkanı Kılıç'a teşekkür etti.

Uzun yıllar Cem Karaca ve Barış Manço ile sahne alan Kurtalan Ekspres grubu kendilerini izlemeye gelen her yaştan müziksevere uzun süre hafızlarından çıkaramayacakları bir konser verdi. ‘Gülpembe', ‘Kara Sevda', ‘Tamirci Çırağı', ‘Dönence', ‘Islak Islak' gibi ünlü şarkılarını seslendiren grup, kendisini dinlemeye gelenlerden tam not aldı.

Konsere Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, daire amirleri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.