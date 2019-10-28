Kapıkayafest 2019 Fotomaraton ödül töreni

Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali bünyesinde düzenlenen foto safari ödül töreni Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak.

Foto Maraton'da dereceye giren fotoğrafçılar ödüllerini 29 Ekim Salı günü saat 12.00'de Bafra Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesislerinde düzenlenecek törenle alacaklar.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Temsilcisi Yaşar Ali Dursun, Fotoğraf Sanatçıları Egemen Umut Şen, Hüseyin Turgut, Mahmut Şimşek ve Murat Danacı'dan oluşan seçici kurul yarışmaya katılan fotoğrafçıların eserleri değerlendirmiş ve sonuçlar ağustos ayı içerisinde açıklanmıştı. 3. Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali, Foto Safari Fotoğraf Yarışması'nda birinciliği Niğde'den katılan Kayhan Güç “Balık çiftliği”, ikinciliği Samsun'dan katılan Emin Kınay “Göz Bebekleri”, üçüncülüğü ise yine Samsun'dan katılan Mustafa Güral “Geleceğe bakış” adlı fotoğrafla elde etmişti.

Yarışmaya Giresun'dan katılan Erhan Aydın “Kaya Mezarları”, Samsun'dan katılan Hasan Aktürk “Kapıkayafest zıpline” ve Aydın Tutaş “Birinci” adını verdiği fotoğrafla mansiyon kazanırken, drone özel ödülüne ise Aydın Tutaş'ın “Anı Yakalamak” adlı fotoğrafı layık görülmüştü.

Kapıkayafest 2019 kapsamında yapılan foto safaride dereceye giren fotoğraflar 257 fotoğraf arasından seçilmişti.