KAPIKAYAFEST 2023'ün teması “Cumhuriyet”

Festivalin bu yılki teması ise “Cumhuriyet” olarak belirlendi.

Bu yıl beşincisi yapılacak festivalin tarihini şimdiden belirleyen ve hazırlıklarına başlayan Bafra Belediyesi, 26-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında beş gün sürecek festivalin dolu dolu yaşanması için çok yönlü çalışmalar gerçekleştirecek. Bafra'nın sahip olduğu tarihi, kültürel, folklorik ve doğal zenginlikleri yerinde yaşatan ve coğrafi konumuyla adrenalin tutkunlarına başka bir yerde bulamayacakları alternatifler sunan festivalde bu yıl aktivite yelpazesinin çok daha geliştirilmesi hedefler arasında. Bafra Belediyesi festivalle ilgili olarak Bakanlıklar ve Üniversite düzeyinde projeler geliştirirken bu güne kadar binlerce doğa tutkununun ilgi odağı olan festivalin bu yılki ayağında hava sporları, dağcılık, su sporları, fotoğraf, bisiklet, ATV safari, kamp faaliyetlerinin yanında geleneksel okçuluk ve kısa film yarışması gibi yenilikler katılımcılarla buluşturulacak.

Festival düzeyinde Türkiye bir ilk olarak 2019 yılında sıfır atık, 2022 yılında iklim değişikliği teması ile hayata geçirilen ve çevresel duyarlılığın altının çizildiği festivalin bu yıl ki teması ise cumhuriyetin 100. yılında “Cumhuriyet” olarak belirlendi. Ulusal ve uluslararası düzeyde profesyonel ve amatör sporcunun yanında çok sayıda ziyaretçinin de katılım gösterdiği festivalin her aşamasında cumhuriyet teması işlenecek. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Milletine armağanı olan cumhuriyetin 100'üncü yaşında KAPIKAYAFEST'in tüm paydaşları etkinlikler süresince cumhuriyet kültürünün yansımalarına şahitlik edecekler.

Kızılırmak'ın yanı başında doğanın ve tarihin bir arada olduğu, birçok ekstrem spor ve sportif faaliyetleri ile dünyanın nadir alanları arasında gösterilen Kapıkaya'nın eşsiz manzarası eşliğinde yaşanacak festivale bu yıl da çok sayıda ülkeden sporcu ve katılımcı davet edilecek.