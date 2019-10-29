Kapıkayafest Fotomaraton ödülleri sahiplerini buldu

Kapıkaya Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali” bünyesinde yapılan fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Bafra Belediyesi tarafından organize edilen, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nca onaylanan ‘Kapıakayafest Fotosafari Yarışması'nda 150 fotoğraf arasından yapılan değerlendirmede ödüle layık görülen fotoğraflar için Bafra Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesislerinde ödül töreni ve sergi düzenlendi.

Serginin açılışında konuşan Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bafra'da çok güzel bir etkinlik yaptık. Ana tema yamaç paraşütü olmakla birlikte birçok spor etkinliklerini burada sergiledik. Bunlardan bir tanesi de fotosafari idi. Bu yarışmayla birlikte güzel fotoğraflar ortaya çıktı. Yarışmayı bundan sonra da devam ettireceğiz. Böylelikle elimizde çok güzel bir envanter oluşturuyoruz. Bu fotoğraf envanterini Baframızın tanıtımında kullanacağız. Bu sene 60 bine yakın izleyicinin, katılımcının geldiği bir festival oldu. Bafra'yı hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada tanıtmış olduk” dedi.

Balık Çiftliği isimli fotoğraf ile birinciliğe layık görülen Kayhan Güç, Göz Bebekleri isimli fotoğrafıyla ikinci olan Emin Kınay, Geleceğe Bakış isimli fotoğrafıyla üçüncülüğe layık görülen Mustafa Güral, mansiyon ödülüne layık görülen Erhan Aydın, Hasan Aktürk ve Aydın Tutaş'a ödülleri protokol tarafından verildi.