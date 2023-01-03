Kapısının zorlandığını hissedip panikleyerek balkondan atladı

Samsun'da evinin kapısının birileri tarafından zorlandığını hisseden vatandaş, ikinci katın balkonundan atlayarak ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrıldığı öğrenilen 2 çocuk babası G.S.(47), evlerinin kapısının birileri tarafından zorlandığını hissetti. Panikleyen G.S., ikinci kattaki evlerinin balkonundan aşağı atladı. Beton zemine düşen G.S.'nin feryatlarını duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan G.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, belinde ve ayaklarında kırıklar oluştuğu öğrenildi.

Ameliyata alınan G.S., "Kapımın zorlandığını hissettim. Panik yapıp balkondan atladım" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.