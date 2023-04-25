Kapkaç yöntemiyle altın çalan zanlı tutuklandı

Samsun'da bir kadının boynunda ve kolunda olan altını kapkaç yöntemiyle alıp kaçan şahıs, polisin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde arife akşamı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. (71) adlı yaşlı kadının boynundaki tam altın ile kolundaki bileklikte bulunan çeyrek altını kapkaç yöntemiyle çalan kimliği belirsiz şahıs, kayıplara karıştı. M.Ç., polise şikayette bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu kapkaç olayını gerçekleştiren E.C.'yi (36) yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi