“Kaplumbağa Terbiyecisinin Sırrı” yönetici eğitimi

Bafra TSO Toplantı Salonunda yapılan eğitim, eğitmen Umut Sav tarafından gerçekleştirildi. Umut Sav slayt desteği ile gerçekleştirdiği sunumunda ‘Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunun hikâyesi, lider nerede, nasıl durmalı, çalışanın kurumdan beklentileri, bir yöneticinin araçları neler olmalı, çok boyutlu liderlik, çalışanlar nasıl motive olacaklar, kurum felsefesi, vizyon-misyon işe yarar mı?' konularında bilgiler aktardı.

Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Başar ve Meclis Başkanı Nur Aydıner Meral meclis üyelerine katılımlarından, eğitimci Umut Sav'a da etkili sunumu ve anlatımından dolayı teşekkür etti.