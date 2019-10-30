Kaptanağa'ya yeni çehre

Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nın batısında bulunan Kaptanağa Caddesi, İlkadım Belediyesi tarafından yenilendi.

İlkadım Belediyesi, her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip ilçenin çok daha güzel bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yollar, caddeler ve bulvarların bir kentin aynası olduğunu söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlkadım'da artık modern bir yaşamı paylaşıyoruz” dedi.

İlkadım Belediyesi Fen işleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehir merkezinde başlatılan kentsel tasarım ve cadde yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Kaptanağa (Meydan) Caddesi sil baştan yenilendi. Arterdeki son düzenlemeler kapsamında sokağın tamamında bulunan mazgal ve rögar kapakları asfalt kotuna getirildi. Caddede kaldırım taşları ve engelli bireylerin kullandığı yollar yeniden yapıldı, kaldırımlar genişletildi.

“Halkımızla birlikte kentimizi daha da güzelleştireceğiz”

İlçede yenilenen yeni caddeler, asfaltlanan yolları, kaldırımları, tretuvarları, aydınlanan sokakları, park, bahçe, donatı alanları ve düzenlenen imar planlarıyla İlkadım ilçesinin şehrin gözbebeği olduğunu söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Kaptanağa Caddesi'nde yapmış olduğumuz çalışma ile kaldırımlarımızı genişlettik ve yeniliyoruz. Burada esnaf ve vatandaşlarımızdan gelen düzensiz park ve yayaların kaldırımları kullanamama yönünde şikâyetler geliyordu. Yapmış olduğumuz bu çalışma ile hem düzensiz parkların önüne geçtik hem de kaldırımları vatandaşların daha rahat kullanabileceği bir yapıya kavuşturduk. İlkadım'da artık modern bir yaşamı paylaşıyoruz. Dünyanın tüm modern şehirlerinde, şehir sakinlerinin sosyalleşebileceği, halkın kullanımına sunulan caddeler vardır. İşte yenilenen yüzüyle Kaptanağa Caddemiz de ilçemizin bu ihtiyacına karşılık verecektir. Bu sayede bölge esnafımızın işleri de hareketlenecektir. İnşallah bundan sonraki süreçte de, değerli ilçe halkımızla birlikte daha güzel işler yapmaya ve kentimizi daha da güzelleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.