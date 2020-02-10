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Kar kimine eğlence kimine ise çile oldu

SAMSUN (İHA) – Samsun’da kar kimi vatandaşa eğlence aracı olurken, esnaflar ve şoförler için ise çileye dönüştü.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da kar kimi vatandaşa eğlence aracı olurken, esnaflar ve şoförler için ise çileye dönüştü.


Ülke genelinde etkili olan soğuk hava Samsun'u da etkisi altına aldı. İki gündür devam eden kar yağışı nedeniyle Samsun beyaz örtüyle kaplanırken, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle şehir adeta buz kesti. Esnaflar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dükkanlarının tentelerini ve önlerini kendi imkanlarıyla temizledi. İşlerine arabalarıyla gitmek isteyen vatandaşlar ise rampa çıkmakta zorlanarak yolda kaldı.



Berber kardan adamın saçını kesti


Kar bazı vatandaşlar için eğlence aracına dönüştü. Bazı esnaflar birbirleriyle kartopu oynayıp, kardan adam yaptı. Bazı esnaflar buzları kendi yöntemleri ile temizlemeye çalıştı. İlkadım ilçesinde berber Yunus Emre Koç da dükkanının önüne kardan adam yaptı. Koç, sprey boya ile boyadığı kardan adamı giydirip bir de kafasına saç ekledi. Kar nedeniyle iş olmadığını ifade eden Koç, can sıkıntısı nedeniyle kardan adamın saçlarını tıraş etti.



Araçlar rampada kaldı


Samsun'da birçok yerde buzlanma meydana geldi. Buzlanma nedeniyle araçlar rampa çıkmakta zorlandı. Birçok araç rampadan geri kayarken bazıları ise rampada kaldı. Araçlarında levye ve çekiç bulunduran şoförler, yoldaki buzları kırarak yollarına öyle devam etti.



Sokak hayvanları da kardan etkilendi


Kardan sadece insanlar değil, sokak hayvanları da etkilendi. Bazı vatandaşlar kuşlar, köpekler ve kediler için karın üstüne yiyecek ve su bıraktılar.

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