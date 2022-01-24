Kar yağışı ambulanslara geçit vermeyince Bafra Belediyesi yetişti

Samsun'un Bafra ilçesinde kar yağışının ambulanslara geçit vermediği 2 vakaya Bafra Belediyesi'ne bağlı iş makinelerinin yetişerek yolu açması sayesinde ulaşılabildi.

Darboğaz ve Uluağaç Mahallelerinde rahatsızlanan iki hastayı almaya giden ambulanslar, yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Ambulansların yardımına Bafra Belediyesi ekipleri yetişti. 1 yaşındaki çocuk ve yaşlı bir kadın iş makinelerinin yolu açmasıyla hastaneye yetiştirildi.

Bafra Belediyesi ekipleri, kar yağışının başlaması ile birlikte ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına da başladı. Belediye Başkanı Hamit Kılıç, kapanma ihtimali olan yolları bizzat denetleyerek ekiplere talimat verdi.

Bafra Belediye Başkanı Başkan Hamit Kılıç, “Görevli birimlerimiz meteorolojinin ilettiği verileri sürekli takip ediyor. Söz konusu uyarılarla birlikte oluşturduğumuz ekibimizle kar yağışı başlamadan bir eylem planı oluşturarak sahadaki yerimizi aldık. Yoğun kar yağışına rağmen merkez ve dış mahallelerimizde yaşamı olumsuz yönde etkileyecek bir sorunun yaşanmaması için ekiplerimizle birlikte yoğun çaba sarf ettik. Görevli tüm personelimize sahada özverili çalışmalarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“Daima hazırlıklıyız”

Bafra'da vatandaşların sorunlarla karşılaşmamaları için görev başında olduklarını belirten Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Hiçbirimiz uyumadık. İlçemize hizmet vermekten şeref ve onur duyuyoruz. Yılın her mevsiminde günlük yaşantımızı olumsuz yönde etkileyecek her türlü sorunu bertaraf etmek için ekiplerimiz ve bizler hazırlıklıyız, görev başında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.