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Kara harp okulu öğrencisi FETÖ'den tutuklandı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan kara harp okulu öğrencisi mahkemece tutuklandı.


Edilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve kara harp okulu öğrencisi olduğu öğrenilen B.D., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan B.D., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.D., 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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