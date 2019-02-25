AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da meydanda kuruldu. Peki sizin ittifakınız ne zaman ve nerede kuruldu. Bu ittifakın paydaşları kimler" dedi.

AK Parti Samsun Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, 31 Mart'ta sadece belediye başkanının seçilmeyeceğini söyledi. Zillet ittifakını oluşturan siyasi partilerin 31 Mart seçimlerini yeni hükumet sistemiyle hesaplaşmak için bir vesile olarak gördüğünü ifade eden Aksu, “Bu kapsamda Türkiye'nin sistem ve rejim krizine düşmesi için bir başlangıç olarak değerlendireceği çok açık olarak anlaşılmaktadır. 31 Mart'ın havasını bozmayı, milli iradenin vereceği kararı peşinen sakatlamayı hedefleyen zillet ittifakına destek için HDP'si, FETÖ'sü ve PKK'sı bütün harici ve dahili taşeronlar devrededir. İnanıyoruz ki 1 Nisan sabahı için felaket senaryosu yazanların hevesleri milletimizin basireti sayesinde kursaklarında kalacaktır” dedi.

"Cumhur İttifakı pazarlıkların ve anlaşmaların olmadığı bir ittifak"

MHP Samsun İl Başkan Abdllah Karapıçak, Cumhur İttifakı'nın pazarlıkların ve anlaşmaların olmadığı sadece ülke bekasının birlik ve beraberliğini devam ettirmesi için kurulan bir gönül ittifakı olduğunu ifade etti.

"Samsun'u kalkındırırken tüm Karadeniz'i kalkındıracağız"

Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, 31 Mart'ta göreve gelmeleri halinde Karadeniz'in başkenti Samsun'un bütün potansiyelleriyle birlikte geleceğe taşıyacaklarını belirterek, “İstihdamda, turizmde, kültürde hemen hemen her alanda çocuklarımızla ilgili, kadınlarımızla ilgili, yaşlılarımızla ilgili gençlerimizle ilgili ve 1 milyon 350 bin insanımızın hayatına ve gönlüne dokunacak hizmetleri gerçekleştireceğiz. Samsun'u kalkındırırken tüm Karadeniz'i kalkındıracağız. Tüm Karadeniz'i kalkındırırken Türkiye'nin kalkınmasına en büyük gücü inşallah iller arasında Samsun verecek” diye konuştu.

"Cumhur İttifakı'nın fotoğrafında tecrübe, azim, kararlılık, projeler ve hedefler var"

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ise Cumhur İttifakı'nın fotoğrafında tecrübe, azim, kararlılık, projeler ve hedefler olduğuna dikkat çekerek, “Peki, karşı tarafta ne var? Milletin vicdanına açıklayamadıkları birliktelik var. Ama çok şüpheli bir birliktelik. Türkiye bugüne kadar milletin nezdinde karşılık bulmayan hiçbir yapıyı başarılı bir noktaya taşımamıştır. Türkiye'de yüce millet bugüne kadar gözünün içerisine bakarak samimiyetle ifade etmedi hiçbir fikre kıymet vermemiştir ve bugün bizler beka derken çok değerli liderimiz Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve çok kıymetli MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün bu birlikteliğe en tepede omuz omuza vererek birbirinden güç alarak ve aynı zamanda tabana yayarak devam ettirmekteyse biz milletimizin gözünün içine baka baka diyoruz ki Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da meydanda kuruldu. Peki, sizin ittifakınız ne zaman ve nerede kuruldu? Bu ittifakın paydaşları kimler?” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından SKM'nin açılış kurdelesi kesildi. Açılışta ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı da birer konuşma yaptı.

Açılış törenine, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, İlkadım Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Erdoğan Tok, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve adayları, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.