Karaaslan: “Millet Bahçesi ile Samsun yeni bir yaşam alanına kavuşuyor”

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, eski 19 Mayıs Stadı'nın yerine yapılacak Samsun Millet Bahçesi'nin ihalesinin TOKİ tarafından gerçekleştirildiğini hatırlatarak, “Millet Bahçesi ile Samsun yeni bir yaşam alanına kavuşuyor” dedi.

Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Millet Bahçeleri Projesi ve TOKİ tarafından ihalesi gerçekleştirilen Samsun Millet Bahçesi hakkında açıklamalarda bulundu. Karaaslan, “Vatandaşlarımızın daha kaliteli ve sağlıklı ortamlarda vakitlerini değerlendirebilmeleri için çevre ve insan odaklı bir bakış açısıyla ortaya konulan, Cumhurbaşkanlığı Hükümeti'nin 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından hayata geçirilecek en önemli projeler arasında özel ilgi gösterdiği Millet Bahçeleri Projesi, şehirlerimize nitelikli sosyal alanlar ve daha fazla yeşil alan kazandırılmasını amaçlıyor. Millet Bahçelerini, şehirlerimiz içinde kalan en değerli alanların şehirlerimize yeniden kazandırılarak milletimizin hizmetine sunulması olarak değerlendiriyoruz. Her yöreye özgü peyzaj dokusuna uygun olarak tasarlanmış, kültürel çeşitliliğin mekâna yansıdığı alanlar olan Millet Bahçeleri, ailenin tüm fertlerinin birlikte kaliteli zaman geçireceği mekânlar olarak vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verebilecek her türlü sosyal imkâna sahip olacak” diye konuştu.

Karaaslan şunları söyledi:

“Şu anda 30 farklı şehrimizde 7 milyon 350 bin metrekarelik alanda 41 Millet Bahçesi projesi TOKİ tarafından hayata geçiriliyor. Eski 19 Mayıs Stadı'nın yerine yapılacak Samsun Millet Bahçesi'nin ihalesi önceki gün TOKİ tarafından gerçekleştirildi. Millet Bahçemiz tamamlandığında sunduğu imkânlarla hemşehrilerimizin fiziki, sosyal ve kültürel beklentilerine cevap verecek bir özgünlüğe sahip olacak. Ortalama 100 bin 865 metrekarelik alana yapılacak Samsun Millet Bahçesi'ne, Samsunspor Kulübü'ne, Samsunspor'umuza gönül veren taraftarlara ve hemşehrilerimize söz verdiğimiz gibi, 1989 yılında yaşanan acı kazada hayatlarını kaybeden sporcularımızın anısını yaşatacak Samsunspor Anıtı inşa edilecek. Bunun yanı sıra farklı yaş gruplarına hitap edecek şekilde çocuk oyun alanları, kültürel hayata katkı sunacak Millet Kıraathanesi, spor sahaları, 40 farklı türde 3 bin ağaç ve 75 farklı türde 40 bin çalı ve bitki ile piknik alanları bulunacak. Samsun Millet Bahçemiz tamamlandığında, hemşehrilerimiz şehrin ana ulaşım ağının ortasında doğa ile iç içe yeni bir sosyal yaşam alanına kavuşacak. Samsun'umuza hayırlı olsun.”