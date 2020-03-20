Karacan: "Bölgemizde 520 adet eczanemiz ile virüsle mücadeleye destek veriyoruz"

Onur Ferhat Karacan, halkın korona virüsü sürecini en az zararla atlatması için bütün bilgi ve birikimlerini var güçleriyle kullanacaklarını, 700'ü aşkın meslektaş ve 3 bini aşkın personel ile gece-gündüz demeden virüsle mücadeleye destek verdiklerini söyledi.

Türkiye'de korona virüsü vakalarının görülmesi üzerine Ecz. Onur Ferhat Karacan, bir basın bildirisi yayımlandı. Bu süreçte eczanelerin kesintisiz hizmet vereceğini belirten Karacan, "Halkımızın bilmesini isteriz ki bu sağlık bileşenlerinden biri olan Eczacılar olarak her zaman olduğu gibi bu süreçte de en yakın sağlık danışmanı kimliğimizle 7 gün 24 saat boyunca birinci basamak sağlık kuruluşu olan eczanelerimizde ve hastane eczanelerinde kesintisiz hizmeti vermeye devam edeceğiz. Mücadelemizi aynı zamanda bu hastalığın duyulduğu andan itibaren halk sağlığını hiçe sayarak sadece kar amacı güden ve dezenfektan, kolonya, maske gibi hayati öneme sahip ürünleri eczanelere ve vatandaşlara fahiş fiyatlara satmaya çalışanlara karşı da devam ettireceğiz. Bu ürünlerin en doğru formül ve en iyi kalitede üretilerek eczanelerimiz aracılığı ile hastalarımıza uygun fiyatlarla ulaştırılması için Türk Eczacıları Birliğinin gerekli izinleri almış olduğunu ve üretimlere başladığını da belirtmek isteriz" dedi.

"Vatandaşların 30 Haziran'a kadar reçete yazdırmak için herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmesine gerek kalmadı"

Vatandaşların ilaca erişim ile ilgili herhangi bir endişeye kapılmasına gerek olmadığını belirten Başkan Karacan, "Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuru ile 1 Mart 2020-30 Haziran 2020 tarihleri arasında süresi biten ya da bitecek olan ilaç kullanım raporlarının 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olacağı kamuoyuna bildirilmiştir. Hastaların kronik olarak kullandıkları ilaçlarına erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla yapılan bu düzenleme ile aynı zamanda ilaç kullanım raporu olan ve son 6 ay içerisinde bu ilacı reçete ettirmiş olan vatandaşlarımızın 30 Haziran 2020 tarihine kadar reçete yazdırmak için herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmesine gerek kalmadan doğrudan eczaneye giderek her seferinde en fazla 1 aylık olmak üzere raporlu ilaçlarını eczanelerden temin edebilmesine imkan sağlamıştır" diye konuştu.

"Alo 184 Korona Danışma Hattını arayın"

Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Karacan, "Vatandaşlarımız sakin olmaları ve sağlık otoritelerinin talimatlarını takip etmeleri, mecburi durumlar dışında dışarıya çıkmamaları ve sağlık kuruluşlarına gitmemeleri, sağlık kuruluşlarına gitmek zorunda kaldıklarında sağlık personelinin yönlendirmelerine uymaları, kalabalık ortamlarda bulunmamaları ve kişilerle en az 1 metre mesafede durmaları, başta ellerin sık sık ve en az 20 saniye boyunca sabunla yıkanması olmak üzere kişisel temizlik kurallarına dikkat etmeleri, özellikle yurt dışından gelen vatandaşlarımızın 14 gün boyunca kendilerini diğer kişilerden izole etmeleri, hekim tavsiyesi ve eczacı danışmanlığı dışında ilaç kullanmamaları, öksürük, ateş, nefes darlığı gibi sağlık problemleri ile karşılaştıklarında Alo 184 Korona Danışma Hattı'nı aramaları bu süreçte bizlere destek olmaları adına çok büyük katkılar sunacaktır" şeklinde konuştu.

Güvenlik şeridi uyarısı

Eczanelerin kapıya ya da kapı bölümüne yakın güvenlik şeridi ya da bandı çekilmesi ve hastaların bu güvenlik şeridini kesinlikle geçmemeleri konusuna dikkat çeken Karacan, "Eczacılarımızın ve eczane personellerimizin hizmet verdikleri zamanlarda maske, koruyucu gözlük kullanmaları ve el temizliğine dikkat etmeleri, bulaşma riskini azaltmak adına hastaların birbirinden en az 1 metre aralıklarla durmaları için zemin bandı gibi ekipmanlar kullanılarak eczanelerde işaretleme yapılması, her metrekareye 1 kişi olacak şekilde mesafenin korunarak hizmet verilmesi konularında azami özenin gösterilmesi, yeterli sayıda nöbetçi eczanelerimize her gün 36 saate varan sürelerde 40'ı aşkın eczanemiz nöbet hizmeti vermektedir" ifadelerini kullandı.