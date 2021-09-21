Karacaören Şelalesine ‘Cam Seyir' platformu

Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki Karacaören Şelalesi'nin doyumsuz manzarası cam platformdan izlenecek.

Salıpazarı ilçesindeki 13 şelaleden biri olan Karacaören, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından tanıtılacak. Öncelikle Karadeniz Bölgesi'nin en uzun şelalelerinden 92 metre uzunluğundaki Karacaören'in zirvesine çelik konstrüksiyonlu cam seyir platformu Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılarak şelale turizme kazandırılacak. Turistlerin seyir keyfini artıracak 179 metrekarelik çelik cam teras, 18 ayda tamamlanarak turizme kazandırılacak.

18 ayda tamamlanacak

Karacaören Şelalesi'ni cam seyir terasıyla tanıtmayı ve turizme kazandırmayı amaçlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, 179 metrekarelik çelik konstrüksiyonlu platformun yapımıyla ilgili ihale sürecini başlattı. Turizmde yeni bir cazibe merkezi oluşturmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, projeyi DOKAP desteğiyle inşa edecek. Cam teras 18 ayda tamamlanacak. Çevresinde Kayın, Kızılağaç, Gürgen, Kestane ve Taflan gibi ağaçlarla kaplı ormanlık alan içinden süzülen ve güzelliğiyle göz kamaştıran Karacaören Şelalesi, ilçeye 11 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Karacaören Şelalesi'nin Samsun için çok önemli bir değere sahip olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Karacaören Şelalesi, Salıpazarı turizmi açısından hazır bir destinasyon. Doğaseverler, adrenalin tutkunları ve sosyal medya fenomenleri için yapmamız gereken tek şey, suyun akışa geçtiği noktada cam seyir teras yapmak. Bunu projemizi hazırlayarak DOKAP'a sunduk. Kabul edilip bütçesi oluşturuldu. Şuan ise ihale aşamasında. İhalesinin yapılmasının ardından yüklenici firma hazırlıklarını tamamlayarak platform kurulumu başlayacak. 2022 yılı sonuna kadar bitirip hizmete açmayı planlıyoruz” dedi.

Cam teras sayesinde Karacaören Şelalesi'nin Çarşamba, Ayvacık ve Salıpazarı üçgeninde bölgeye gelen ziyaretçiler için yeni bir cazibe merkezi olacağına dikkat çeken Başkan Demir, şunları söyledi:

“Gelen ziyaretçiler, şelaleye cam terastan kuş bakışı bakarak doyumsuz doğal güzelliğinden ve görkeminden etkilenecek, bu anlarını mutlaka ölümsüzleştirecektir. Bu da bize mutluluk verecek. Şelaleyi kapsayan proje alanı içerisinde gelecek turistlerin rekreasyon ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir de mekânsal organizasyon ve yöresel ürün satış alanı oluşturacağız. İlçemiz turizmine ve hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olsun.”