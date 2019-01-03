Karadeniz Av Yaban Hayatı Avcılık Federasyonundan “ördek avı” açıklaması

Karadeniz Av Yaban Hayatı Avcılık Federasyonu Başkanı Mustafa Sezer, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çok sayıda ördeğin öldürülmesine ilişkin, “Yaşanan olayın gerçek avcı ile hiçbir ilintisi yoktur” dedi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çok sayıda ördeğin öldürülmesine tepkiler sürüyor. Karadeniz Av Yaban Hayatı Avcılık Federasyonu Başkanı Mustafa Sezer, yaptığı basın açıklamasında ülkenin yanında yer almak, sürdürülebilir yaban hayatı, sürdürülebilir avcılık için devletine her yıl düzenli vergisini ödeyen, avlanma pulunu alan, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararlarına harfiyen uyan camia olduklarını söyledi.

19 Mayıs ilçesi yaban hayatı geliştirme sahası içerisinde, Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerince yapılan operasyonun paylaşılan video görüntüsünün kamuoyunu ve kamu vicdanını rahatsız edecek boyutta olduğunu ifade eden Sezer, “Yasal avcı ile hiçbir ilintisi olmayan ve tüm ülke genelinde paylaşılan bu video ile tüm resmi belgeli avcılar katil ilan edilmiştir. Basın önünde tüm avcılarımız, haksız ve mesnetsiz bir saldırıya hedef gösterilmiştir. Yaşanan olayın gerçek avcı ile hiçbir ilintisi yoktur” ifadelerini kullandı.

Konunun gerçek muhatabı olan Tarım Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube ve İlçe Şefliklerinin gündemin gerçek muhatapları olarak basını doğru bilgilendirmekle mükellef olduğunu vurgulayan Sezer, Samsun Valisi Osman Kaymak'ın başkanlığında ilgili kurum müdürleri ve kendilerinin katılımı ile bir toplantı düzenlenmesinin ön yargıları kırmak adına önemli bir adım olacağını sözlerine ekledi.