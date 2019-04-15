Karadeniz Bölgesi Ortaokullar Arası Matematik Olimpiyatı

Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri ve Samsun Maarif Hareketi kapsamında 13-14 Nisan tarihlerinde yapılan etkinliğe, Samsun'un yanı sıra Ordu, Giresun, Amasya ve Kastamonu'dan 23 okul, 68 öğrenci ve 25 öğretmen katıldı. 13 Nisan'da başlayan etkinlik kapsamında çevre illerden gelen misafir öğrenci ve öğretmenler Samsun Kent Müzesi, Bandırma Vapuru, Panorama Müzesi, Batı Park ve Amazon Müzesi'ni gezdi. Ayrıca Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı 4007 TUBİTAK Bilim Şenliği TÜYAP Fuar alanı ziyaret edildi.

14 Nisan Pazar günü ise öğrenciler olimpiyat sınavına girdi ve ödül töreni düzenlendi. Törende konuşan İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, böyle bir organizasyonun öğrenciler arasında kaynaşmayı sağladığı söyledi. Etkinlikteki asıl amacın öğrencilerin yarıştırılması değil öğrencilerin sosyalleşmesini sağlamak olduğunu belirten Akmeşe, ayrıca yarışmaya katılan öğretmen ve öğrenciler arasında bilgi ve fikir alışverişi sağlandığını kaydetti.

Okul Müdürü Musa Bayar ise çevre illerden gelen misafir öğrenci ve öğretmenleri ağırlamaktan mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, matematiğe olan ilgi artması için bu tür etkinlikleri önümüzdeki yıllarda daha geniş kapsamlı yapmayı planladıklarını söyledi.

Olimpiyat sonunda dereceye giren okullara çeşitli ödüller ve belgeleri takdim edildi. Törene, ayrıca, şube müdürleri katıldı.